Diocesi: Trapani, domani sera pellegrinaggio mariano “delle sette chiese”

È in programma per la serata di domani, venerdì 19 maggio, a Trapani, il pellegrinaggio delle sette chiese. A proporlo per la prima volta in città, sulla scia di quanto avviene a Roma due volte all’anno, a settembre e a maggio, sono le parrocchie Sacro Cuore e Maria Ausiliatrice di Trapani. “Sarà un pellegrinaggio artistico e spirituale tra sette chiese che portano il titolo mariano al centro storico di Trapani visto che siamo nel mese di maggio, tempo dedicato in modo speciale alla devozione mariana – spiegano i parroci don Salvatore Grignano e don Matteo Peralta –. Un’occasione per meditare su Maria attraverso i titoli che la pietà popolare le ha dato e contemplare la bellezza tante volte nascosta delle nostre chiese”.

La partenza è prevista alle 20.45 dalla chiesa Maria Ausiliatrice per poi fare tappa nelle chiese di Maria Santissima dell’Itria (Santa Rita), della Madonna del Rosariello (accanto alla chiesa di San Domenico), di Maria Santissima del Soccorso (Badia Nuova), dell’Immacolata Concezione (Collegio), delle Anime Sante del Purgatorio (dove sono conservate le vare della Madonna Addolorata, della Madre Pietà dei Massari e della Madre Pietà del Popolo), di Santa Maria del Gesù (con la bellissima Madonna degli Angeli di Della Robbia). Conclusione prevista verso le 23.