Papa Francesco: telegramma di cordoglio per le vittime del nubifragio in Emilia Romagna

“Informato del violento nubifragio abbattutosi sulla regione del’Emilia Romagna, specialmente sulle province della parte orientale”, il Papa esprime ai parenti e amici delle vittime i suoi “sentimenti di viva partecipazione per l’impressionante disastro” che ha colpito tale territorio. È quanto si legge in un telegramma inviato dal Papa – tramite mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stasto, al card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cesi. Mentre assicura “fervide preghiere di suffragio per i defunti” esprimendo “cordoglio ai familiari”; Francesco invoca da Dio “conforto per i feriti e consolazione per quanti soffrono conseguenze per la grave calamità”, ringraziando “tutti coloro che in queste ore di particolare difficoltà si stanno adoperando per portare soccorso e alleviare ogni sofferenza”, come pure “le comunità diocesane per la manifestazione di comunione e fraterna vicinanza elle popolazioni più provate”