Maltempo: Auser, solidarietà a popolazioni di Emilia Romagna e Marche. Pantaleo, “fenomeni sempre più tragici che si ripetono senza che venga fatto nulla per prevenirli”

Auser nazionale esprime “solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione” in Emilia Romagna e nelle Marche ed è “vicina in particolare a tutti i soci e volontari che risiedono nelle zone coinvolte che stanno vivendo in questo momento ore drammatiche”.

“In momenti come questo è fondamentale far sentire quanto forte e solidale sia la nostra rete, unire le forze per sostenere e aiutare chi è in difficoltà, come abbiamo sempre fatto. Nessuno verrà lasciato da solo”, dichiara il presidente nazionale dell’Auser, Domenico Pantaleo.

“Purtroppo – aggiunge – questi tragici fenomeni si stanno ripetendo senza che venga fatto nulla per prevenirli. Con l’aumento del surriscaldamento globale fenomeni estremi come siccità e inondazioni diventeranno sempre più frequenti. E ancora c’è chi nega che siano il cambiamento climatico e l’assenza di politiche per preservare il suolo i responsabili di quanto sta accadendo”.