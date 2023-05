Azione cattolica: Milano, pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese e festa diocesana

S’intitola AcFest! l’evento che l’Azione cattolica ambrosiana vivrà sabato 27 maggio con un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese e una serata di festa all’oratorio di Masnago. “L’iniziativa, che coinvolge i soci e i simpatizzanti dell’associazione provenienti da tutta la diocesi di Milano, sarà all’insegna dei tre verbi che stanno guidando il rinnovato cammino associativo: pregare, pensare, appassionarsi”, spiega un comunicato. La prima parte della festa consiste nella salita in preghiera a piedi lungo le cappelle del Sacro Monte. All’arrivo al santuario sarà celebrata la messa. Seguirà poi una serata di convivialità, all’oratorio di Masnago, con la possibilità di cenare insieme e con l’intrattenimento musicale. “L’Azione cattolica ambrosiana, al termine di questo anno associativo vuole ritrovarsi per fare festa. Perché è bello stare insieme – ragazzi, giovani e adulti – nel segno della passione per il Vangelo e per l’umanità”, si legge nella nota diffusa dalla presidenza diocesana.

Al pellegrinaggio partecipano anche le parrocchie del decanato di Varese. “È un momento significativo: la devozione a Maria ci aiuta nel riporre la nostra speranza nel Figlio Gesù”, ha dichiarato mons. Luigi Panighetti, decano di Varese. “A lei chiediamo di intercedere per la pace; a lei affidiamo le nostre persone e le nostre famiglie. Sono certo che la comunità cristiana del nostro decanato non farà mancare la propria accoglienza e la condivisione nella preghiera”. Qui il programma della giornata e le informazioni pratiche.