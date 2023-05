Brasile: domani Giornata contro abuso e sfruttamento dei minori (130 casi al giorno). Chiesa aderisce a campagna nazionale

La violenza sessuale contro bambini e adolescenti in Brasile registra una media di 130 casi al giorno. Un’indagine dell’Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), pubblicata nel 2022, ha indicato che un adolescente su sette ha già subito qualche tipo di violenza sessuale. La Commissione speciale per la lotta alla tratta di esseri umani (Ceeth) della Conferenza nazionale dei vescovi brasiliani (Cnbb) si unisce alla campagna collettiva “Faça Bonito” (“Rendetelo bello”), giunta al 23° anno di mobilitazione, in occasione del 18 maggio, in Brasile “Giornata nazionale di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti”. Sebbene l’articolo 227 della Costituzione federale chiarisca i diritti fondamentali dei minori, molti bambini e gli adolescenti subiscono quotidianamente violenze in Brasile e sono vittime di una delle modalità della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale. “Uno dei modi per affrontare questa realtà perversa che lascia conseguenze molto gravi è l’informazione e la formazione – fa notare la Commissione -. Nel 2022 è stata sancita la legge 14.432/22 che istituisce la campagna Maggio Arancione. Una conquista anche per la lotta alla tratta di persone, la legge mira a promuovere azioni di contrasto alla violenza sessuale su bambini e adolescenti”.