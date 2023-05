Rosario Livatino: Benevento, dal 20 al 30 maggio una mostra al Tribunale. Venerdì l’inaugurazione con l’arcivescovo Accrocca

Dal 20 al 30 maggio 2023 presso il Tribunale di Benevento si terrà la mostra multimediale “Sub tutela Dei” dedicata al giudice Rosario Livatino. Una mostra e un convegno, il 23 maggio, per conoscere e apprezzare la vita del “giudice ragazzino” ucciso a soli 37 anni il 21 settembre 1990 mentre, alla guida della propria auto, si recava in Tribunale e dichiarato beato dalla Chiesa il 9 maggio 2021.

All’inaugurazione che avverrà in Tribunale (I piano) il 19 maggio, alle 11, interverrà l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca.