Gesuiti: Palermo, dal Gonzaga Campus docenti e studenti in visita a una scuola che sostengono in Kenya

Circa 40 persone – tra studenti, docenti e genitori del Gonzaga Campus di Palermo – partiranno il prossimo 28 maggio per incontrare la “Mazzoldi school” delle Evangelizing Sisters of Mary in Kenya. Situate all’incrocio tra tre slums, le suore hanno dato vita a due scuole con l’intento di rispondere alla povertà dei più vulnerabili di queste aree attraverso la loro educazione.

Per sostenere questo progetto la scuola dei gesuiti si impegnerà sia con una campagna di crowdfunding sia con la fiera missionaria, prevista per sabato 27 maggio 2023. Quest’appuntamento sostiene proprio la Mazzoldi School in Kenya. L’istituto, vicino a Nairobi, con tutte le sue attività, si rivolge ai bambini e alle bambine ma anche a giovani rispondendo ad oltre 200 persone. Legata alla povertà estrema c’è spesso, da 14 ai 18 anni, anche il consumo di alcol e droga. “Sono molto contenta che questo gruppo di giovani possa incontrarci per conoscere la mission che portiamo avanti nella nostra scuola in aiuto di coloro che hanno più bisogno – dice suor Boni Consili -. E’ molto importante per noi potere condividere con voi questa azione di comunità che, rafforzando il legame tra l’Italia e Kenya, vuole contribuire a dare un futuro migliore ai bambini che si trovano nella nostra scuola”.