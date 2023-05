Diocesi: Genova, 900 cresimandi e cresimati in pellegrinaggio a Roma

Da domani, venerdì 19, a domenica 21 maggio saranno quasi 900 i ragazzi partecipanti al tradizionale pellegrinaggio a Roma dei cresimati e cresimandi accompagnati dall’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca. L’evento, che si svolge ogni anno nel mese di maggio, è l’occasione per i tanti ragazzi della diocesi di Genova che ricevono il sacramento della Confermazione di visitare i luoghi dove sono nate le prime comunità cristiane. Sono oltre 70 le parrocchie della diocesi – da Arenzano a Camogli, dalla Valle Lemme a Bargagli – che si muoveranno su 17 pullman verso la capitale italiana.

Sabato mattina, all’interno delle mura della Città del Vaticano, i ragazzi incontreranno Papa Francesco per un saluto e poi all’interno dei Giardini avranno un momento di catechesi con l’arcivescovo emerito di Genova, il card. Tarcisio Bertone, e padre Maurizio Botta della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Roma. “Credo sia davvero una bella esperienza – afferma mons. Marco Tasca – per tutti questi ragazzi poter partecipare a questo pellegrinaggio sulle orme dei primi cristiani. Con il Sacramento che hanno appena ricevuto, o riceveranno a breve, diventano testimoni e sono chiamati a raccontare la bella storia del Vangelo e allo stesso tempo a continuare a costruirla nella loro vita”.