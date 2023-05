Diocesi: Udine, domani una conferenza sulla riproduzione del Santo Sepolcro custodita ad Aquileia

Sarà dedicato alla riproduzione del Santo Sepolcro custodita ad Aquileia, una tra le più antiche copie architettoniche che in Europa fin dalla tarda antichità s’ispirarono al Santo Sepolcro di Gerusalemme, l’appuntamento in programma domani, ad Udine, nell’ambito degli “Incontri in biblioteca”. Alle 18, presso il Seminario arcivescovile di Udine, don Sandro Piussi, direttore dell’Ufficio Beni culturali della diocesi, illustrerà le caratteristiche di questo suggestivo monumento. “L’Edicola circolare – si legge in una nota della diocesi –, singolare per forma, raffinata per i marmi e armoniosa nello stile e per le proporzioni, è situata presso l’ingresso della basilica di Aquileia. Fu certamente ideata e fatta edificare dal patriarca Poppone per la ristrutturata basilica, dedicata nel 1031, giubileo della Redenzione. Il Santo Sepolcro fu per la prima volta nominato nel 1077. Nel rifarsi a un modello, infatti, era tipico della mentalità medievale instaurare con esso un rapporto di dipendenza non tanto, o soltanto, in base all’esatta corrispondenza formale, quanto per consonanze simboliche inerenti al modello stesso”.