Ue: “Laptops for Ukraine”, 13mila computer portatili, smartphone e tablet alla popolazione ucraina

L’iniziativa “Laptops for Ukraine”, sostenuta dalla Commissione europea, ha raccolti altri 13mila computer portatili, smartphone e tablet che saranno consegnati nelle prossime settimane all’Ucraina. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. Dall’inizio dell’aggressione russa al Paese, la Commissione Ue aveva già contribuito a spedire all’Ucraina 12mila dispositivi donati attraverso il Meccanismo di protezione civile dell’Ue. Per rispondere all’urgenza di dispositivi nelle scuole, negli ospedali e nei comuni ucraini, nel dicembre 2022 la Commissione ha dato sostegno all’iniziativa Laptops for Ukraine, insieme al ministero ucraino della Trasformazione digitale e a DigitalEurope, un’organizzazione europea che rappresenta l’industria della tecnologia digitale. Aziende e privati possono ancora donare computer e altri dispositivi funzionanti in uno dei 17 centri di raccolta in Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lituania, Ungheria, Romania e Slovenia. Inoltre, sono in fase di lancio nuovi centri di raccolta. In particolare, i cittadini possono donare attraverso uno degli hub e le aziende private possono contattare la Commissione per organizzare il trasferimento delle donazioni più grandi.