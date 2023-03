Mobilità: Mattarella, “sostenibilità rappresenta una misura della sua efficacia nella tutela dell’ecosistema”

“Il settore dei trasporti e della logistica è elemento essenziale nella crescita e indicatore della qualità della vita. La mobilità è una delle caratteristiche della civiltà globale e la sua sostenibilità rappresenta una misura della sua efficacia nella tutela dell’ecosistema”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al direttore generale dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Marcello Di Caterina, in occasione della seconda edizione della Fiera Let Expo.

L’iniziativa dell’associazione, “nell’ambito della seconda edizione della Fiera Let Expo, sollecita una riflessione sullo stretto rapporto che intercorre tra trasporti e sviluppo economico, senza tralasciare il ruolo della logistica nella tutela delle risorse naturali”, ha osservato il Capo dello Stato, secondo cui “far sì che avvenga sviluppo dei trasporti collettivi di persone e separazione dei volumi di traffico con ottimizzazione del trasporto merci, contribuisce al miglioramento della vita della comunità e della sua sicurezza e può ridurre in modo significativo l’impatto negativo sulla salute dell’uomo e sull’ambiente”.