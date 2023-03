Ue: Anno delle competenze. “Europa più competitiva. Trasformazioni verdi e digitali e ripresa economica siano socialmente eque”

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico raggiunto ieri dal Parlamento europeo e dagli Stati membri sull’Anno europeo delle competenze. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. L’obiettivo è rendere “l’Europa più competitiva potenziando la sua forza lavoro e garantendo che le trasformazioni verdi e digitali e la ripresa economica siano socialmente eque”. Dopo l’annuncio della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione del 2022, lo scorso ottobre la Commissione ha presentato ai co-legislatori la sua proposta per l’Anno europeo delle competenze. Durante l’anno, la Commissione, il Parlamento europeo, gli Stati membri, le parti sociali, i servizi pubblici e privati per l’impiego, le camere di commercio e dell’industria, i centri di istruzione e formazione, i lavoratori e le imprese collaboreranno per “promuovere lo sviluppo delle competenze, migliorando così le opportunità professionali e le condizioni di vita delle persone”.