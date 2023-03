Papa Francesco: Roma, il 17 marzo presiede “24 ore per il Signore” nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie

Torna, per la decima edizione, “24 ore per il Signore”, iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco. Anche quest’anno l’evento si celebrerà nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima, da venerdì 17 a sabato 18 marzo. In preparazione alla Pasqua di Risurrezione, le chiese rimarranno aperte per un giorno intero, in modo da offrire ai fedeli e ai pellegrini l’occasione di sostare in qualsiasi momento in adorazione e l’opportunità di confessarsi. Quest’anno, per caratterizzare maggiormente la presenza nelle comunità parrocchiali, Papa Francesco presiederà “24 ore per il Signore”, il 17 marzo alle ore 16.30, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al Trionfale (Piazza Santa Maria delle Grazie, 5). Durante la celebrazione – informa il Dicastero per l’evangelizzazione – ci sarà la possibilità, per tutti i fedeli che lo desiderano, di ricevere il sacramento della riconciliazione. I biglietti per partecipare alla celebrazione sono limitati alla capienza della chiesa parrocchiale e potranno essere richiesti compilando il modulo presente nell’apposita sezione della pagina Internet. I biglietti, disponibili fino a esaurimento, potranno essere ritirati in Via della Conciliazione 7, mercoledì 15 e giovedì 16 marzo dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30, oppure venerdì 17 marzo dalle 8.30 alle 13.30. Le porte aperte delle chiese sono il simbolo dell’amore misericordioso di Dio. In preparazione alla “24 ore per il Signore”, il Dicastero per l’Evangelizzazione ha pubblicato un sussidio pastorale che contiene schede per la preghiera personale e suggerimenti per la celebrazione in comunità. Si rinnova, infatti, la proposta alle diocesi e alle parrocchie, in Italia e nel mondo, di celebrare il momento di preghiera anche nella propria comunità. Il sussidio, edito da Shalom, è acquistabile in versione cartacea nelle librerie e negli store online. Nelle versioni in lingua inglese, spagnola e portoghese, il testo è scaricabile dal sito.