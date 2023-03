Solidarietà: Milano, Play2give e Nazionale Cantanti accanto a Opera san Francesco per “La raccolta del cuore”

(Foto Mncomm)

Si è svolta ieri, 7 marzo, a Milano “La raccolta del Cuore” che ha visto coinvolti Play2Give Community Project e Terza Categoria con la Nazionale Cantanti. Si è trattato di un’esperienza di beneficenza attiva attraverso una call to action lanciata per la prima volta sui social network, con l’obiettivo di sostenere le attività di Opera San Francesco. L’organizzazione, guidata da fra’ Marcello Longhi, da oltre 60 anni opera a Milano per sostenere le famiglie in difficoltà e parte degli oltre 6.000 senza tetto del capoluogo lombardo grazie agli oltre 1.100 volontari che ogni giorno gestiscono un centro di accoglienza e un’area sociale, due mense e un poliambulatorio, un servizio docce e guardaroba, e ancora un centro di raccolta di indumenti usati. I talent di Play2Give Zw Jackson, Giovanni Antonacci, Andrea Ferraris, Alessandro Patacchini e Carlo Ferraris hanno trascorso il pomeriggio nel Centro raccolta di via Vallazze 113 a Milano assieme ai volontari di Opera San Francesco (Osf), che ogni giorno si occupano dello smistamento di indumenti in buono stato da distribuire alle famiglie in difficoltà e alle parrocchie che ne fanno quotidianamente richiesta. “La raccolta del Cuore” si è poi spostata alla mensa di viale Piave, dove Shade, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Cassissa hanno affiancato i volontari del progetto solidale servendo pasti ai bisognosi e ai senza tetto. Ogni giorno sono oltre 2.500 i pasti serviti nelle due mense di Osf. Play2Give è una nuova associazione di artisti, cantanti, personaggi televisivi, influencer e social star, sostenuta da Givova, che hanno scelto di abbinare lo sport alla propria immagine, con la finalità di sensibilizzare il proprio pubblico alle problematiche sociali e alle raccolte fondi solidali. La Nazionale Italiana Cantanti, con un’esperienza quarantennale di solidarietà diretta dei propri artisti sul campo e con il raggiungimento del traguardo unico al mondo di 100 milioni di euro di donazioni solidali, con iniziative come questa vuole affiancare i giovani di Play2Give nella promozione della solidarietà diretta.