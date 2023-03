Otto marzo: Baggio (Aiart), “non spegnere mai i riflettori su tutte le donne che stanno resistendo alla violenza”

“L’8 marzo è una giornata di impegno, prima ancora che di festa. Il nostro appello è rivolto a tutti gli operatori dell’informazione a non spegnere mai i riflettori sulla forza delle donne che in Ucraina resistono per il loro paese e ci ricordano di quale forza gentile e inarrestabile sono capaci; sulle donne che in Iran stanno lottando per la loro dignità e ci comunicano per quale ideale bisogna saper rischiare; sulle donne che in Turchia e Siria affrontano la tragedia del terremoto; su tutte le donne di qualsiasi età che stanno resistendo alla violenza, ai soprusi, alle ingiustizie: state costruendo un mondo migliore e noi siamo con voi”. Così il presidente nazionale Aiart, Giovanni Baggio, in occasione della Giornata internazionale della donna.

“Il rispetto della parità di genere – continua Baggio – è un diritto fondamentale e un valore determinante per una società civile che genera sviluppo e crescita umana, culturale ed economica ma per essere compiuto pienamente non deve solo essere riconosciuto per legge ma effettivamente esercitato. Su questo fronte molto resta ancora da fare – conclude – in sinergia con tutte le agenzie educative e a partire dal lavoro dei media e dal modo di veicolare l’immagine della persona donna”.