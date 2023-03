Otto marzo: Caserta, tre proposte-segno dalla collaborazione tra scuole ed enti del Terzo settore

Per la Giornata internazionale della donna, la cooperativa sociale di comunità iCare ha dato vita a collaborazioni interne, tra progettualità e percorsi, ed esterne. Un triplice incontro sinergico di sguardi e intenti tra i progetti DolceMente e Casa delle donne di iCare, da una parte, e la cooperativa sociale New Hope di Caserta (che gestisce un laboratorio di sartoria etnica con donne vittime di tratta), dall’altra, ha dato vita a tre proposte-segno tra la bontà golosa di torte Mimosa, cioccolatini e biscotti fichi e noci, un elastico wax per capelli (realizzato proprio dalle giovani donne ospiti di New Hope) e un messaggio di sensibilizzazione donato dalle ospiti di Casa delle Donne. E proprio le operatrici di Casa delle Donne hanno incontrato la redazione del giornalino “Notizie dal Faro” del liceo “Enrico Fermi” di Montesarchio per raccontare la propria esperienza, illustrando le finalità sia della struttura di accoglienza di Casa delle donne, sia del Centro antiviolenza “La Voce delle donne”, inaugurato a Montesarchio lo scorso mese di febbraio.

Il Centro antiviolenza, in particolare, è un punto di riferimento gratuito, 24 h su 24, che garantisce il completo anonimato a tutte le donne del territorio, vittime di violenza e di soprusi, che ne avranno necessità, e che svolge interventi di accoglienza, protezione, sicurezza e prevenzione. Inoltre, offre una vasta serie di servizi necessari alle donne in difficoltà: consulenza legale, consulenza psicologica, accoglienza, protezione e sicurezza, percorsi di gruppo, sostegno alla genitorialità, formazione e sensibilizzazione, accompagnamento al lavoro. Insomma è una possibilità concreta di aiuto per tutte quelle donne che si trovano in condizioni di violenza e di disagio.