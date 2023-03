Donne vittime di violenza: Gulino (Psicologi toscani), “renderle più forti economicamente e psicologicamente”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Rendere le donne vittime di violenza domestica “più forti economicamente e psicologicamente”. Dovrebbe essere questo, spiega in un’intervista al Sir Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi toscani, l’obiettivo della Regione Toscana che ha annunciato il progetto di un reddito di libertà: mille euro al mese per tre anni a sostegno delle donne vittime di abusi fisici e psicologici. “Una buona iniziativa” e “un passo avanti concreto nel percorso di ‘emancipazione’ della donna dalla violenza domestica”, prosegue Gulino, ma che “non può essere disgiunto da un percorso di sostegno psicologico: i due aspetti devono procedere di pari passo sullo stesso binario perché la possibilità di non dipendere da un uomo è fondamentale, ma non basta. Chi ha subito ripetutamente violenze, ha dovuto fare da scudo ai propri figli o li ha addirittura visti picchiati dal padre – per una madre la peggiore aggressione dal punto di vista psicologico – ha accumulato un bagaglio di traumi e frustrazioni sui quali occorre lavorare per tentare di ‘guarire’ le ferite e prevenire il rischio che la donna scelga un nuovo partner altrettanto violento”. L’intervento, per essere risolutivo, conclude l’esperta, “deve essere di sostegno economico e psicologico al tempo stesso. Obiettivo: rendere le donne vittime di violenza domestica più forti economicamente e psicologicamente”.