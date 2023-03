Otto marzo: Consiglio d’Europa, “parità di diritti per le donne e le ragazze, il ruolo di uomini e ragazzi”

“Oggi, nella Giornata internazionale della donna, riaffermiamo il nostro costante impegno per assicurare l’uguaglianza di genere e proteggere i diritti delle donne. Uomini e ragazzi possono e devono avere un ruolo maggiore nel promuovere l’uguaglianza di genere. Devono essere i protagonisti di un cambiamento positivo, sfidando il sessismo e facendosi sentire quando vedono che le donne vengono maltrattate o trattate ingiustamente”. Lo si legge in una dichiarazione rilasciata dai vertici del Consiglio d’Europa (Comitato dei ministri, Apce, Segretaria generale). “L’uguaglianza di genere porta beneficio a tutti, sia agli uomini che alle donne. Nessuno dovrebbe essere legato a uno specifico ruolo di genere. Gli stereotipi di genere danno luogo a idee dannose su ciò che viene considerato un comportamento ‘appropriato’, sia per gli uomini che per le donne, e rappresentano un ostacolo alla vera uguaglianza di genere”. La dichiarazione prosegue: “La disuguaglianza di genere può anche portare alla violenza. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul) è il principale strumento dell’Organizzazione per combattere la violenza di genere e promuovere l’uguaglianza di genere. La Convenzione invita tutti i membri della società, soprattutto uomini e ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di tutte le forme di violenza di genere”.