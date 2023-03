Naufragio nel crotonese: comunità di Cutro, “non è possibile morire in queste condizioni”

La comunità di Cutro è scossa dal tragico naufragio nei migranti avvenuto sulle sue scosse. “Quello che è successo ha portato tanta tristezza nel mio cuore possano giungere a Dio le mie e le nostre preghiere perché queste persone che hanno perso la vita in mare possano entrare nella pace di Dio”. Fortunata ha appena portato un mazzo di fiori sulla spiaggia di Steccato, quando fa questa dichiarazione. Il vento forte di questa mattina è il mare mosso di oggi sulla costa crotonese a qualcuno ricorda già quello che è avvenuto nella tragica notte del naufragio. “Quando i cavalloni sono così alti e irregolari, ci dice il un anziano del posto, nel mare si creano come delle fosse e di conseguenza delle montagnette da cui è difficile risalire”. È ancora scosso: “in queste condizioni, anche se sei vicino alla costa, non era possibile salvarsi, specialmente se avevi affrontato il viaggio nella parte inferiore della barca. Abito qui vicino e conosco queste acque – prosegue mentre rivolge lo sguardo al mare -, e sono certo che se il barcone avesse viaggiato nello specchio di acqua più verso Crotone, sarebbe stato più facile salvarsi. Non riesco proprio a capire come è possibile morire in queste condizioni”. A Steccato di Cutro non si parla d’altro. Nel bar sulla strada statale 106 la responsabile si mette nei panni dei migranti che hanno perso la vita. “Erano venuti in Italia pieni di speranza e invece Qui hanno trovato la morte. Forse neanche loro sapevano che le contraddizioni della vita sono tante, e immagino il grande dolore delle persone. Anche a me piange il cuore solo pensando che ci sono dei bambini che, senza alcuna colpa, hanno perso la vita. Non sono stati giorni facili per Cutro, ma ci rialzeremo, sperando che finalmente qualcosa cambi”. Intanto nella parrocchia di Cristo Risorto alcuni fedeli, come ci dicono, stanno pensando “a un segno per questi poveri ragazzi che hanno perso la vita”.