Armida Barelli: Azione Cattolica, Università Cattolica e Missionarie della regalità con Papa Francesco per ringraziare della beatificazione

“Una grande festa con Papa Francesco per ringraziarlo per la beatificazione di Armida Barelli avvenuta lo scorso anno”: è l’obiettivo dell’appuntamento che il prossimo 22 aprile riunirà nell’Aula Paolo VI del Vaticano soci, gruppi e assistenti dell’Azione Cattolica italiana, studenti, docenti e personale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e appartenenti all’Istituto missionarie della regalità di Cristo. A quasi un anno dalla cerimonia di beatificazione tenutasi nel duomo di Milano il 30 aprile 2022, le tre principali realtà che la beata ha contribuito a fondare – l’Azione Cattolica, l’Università Cattolica e l’Istituto Missionarie della Regalità – invitano a partecipare all’incontro di riflessione e preghiera con il pontefice “e a celebrare la figura di Armida Barelli e la sua infaticabile opera per la formazione delle giovani donne a un nuovo protagonismo ecclesiale, culturale e sociale che ha attraversato tutta la prima metà del Novecento e non smette di ispirare anche il nostro tempo”.

“Con la sua opera – ha scritto Papa Bergoglio nella prefazione al libro ‘La zingara del buon Dio’ di Ernesto Preziosi – ha contribuito in maniera decisiva alla promozione delle giovani donne cristiane nella prima metà del Novecento, al processo di integrazione tra Nord e Sud, estendendo la sua azione anche in campo internazionale. Un lavoro che ha saputo coniugare fiducia in Dio e concreta efficienza amministrativa, fedeltà non prona ma ‘in piedi’ alla Chiesa e ai suoi pastori, frutto della consapevolezza del contributo delle donne laiche nella Chiesa e della determinata convinzione circa la funzione decisiva dell’associazionismo organizzato, strutturato sul piano nazionale e articolato a livello locale”.

L’udienza si tiene alla vigilia della 99ª Giornata per l’Università Cattolica “Per amore della conoscenza. Le sfide del nuovo umanesimo” (23 aprile), “un’iniziativa per far conoscere e sensibilizzare in merito all’apporto dell’Ateneo nella vita culturale e sociale del Paese”. A ideare la Giornata fu proprio la beata Armida quasi 100 anni fa con padre Agostino Gemelli.

Il programma della giornata prevede l’ingresso in Aula Paolo VI a partire dalle 9. Dalle 10 inizierà l’accoglienza e l’animazione con letture, proiezioni video e testimonianze sulla vita e le opere di Armida Barelli. Alle 12 ci sarà l’incontro con Papa Francesco e al termine dell’udienza verrà celebrata nella Basilica di San Pietro la messa presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi superiori.