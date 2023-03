Diocesi: Como, nel 2022 serviti oltre 57mila pasti nella mensa di Casa Nazareth

Nel corso del 2022 alla mensa di solidarietà di Casa Nazareth a Como sono stati serviti 57.400 pasti, sono state prestate 18.250 ore di volontariato (grazie alla disponibilità di 25 volontari in media ogni giorno per 365 giorni) e sono stati donati circa 700 quintali di generi alimentari.

Numeri importanti – si legge in una nota – che certamente non riescono a rendere a pieno il valore umano e sociale di un’esperienza come quella della mensa di via Don Luigi Guanella, ma che aiutano a rendere l’idea di quale sia la portata del servizio attivo in città dal gennaio 2021 . “I dati della mensa di solidarietà di Casa Nazareth relativi al 2022 sono assolutamente positivi e dimostrano che questo importante servizio cresce di anno in anno e si consolida grazie al prezioso e quotidiano lavoro di operatori e volontari – è il commento di Gabriele Bianchi, operatore della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio onlus responsabile della struttura –. Sono particolarmente eloquenti – prosegue Bianchi – i dati di oltre 57.000 pasti distribuiti e consumati all’interno della mensa e quelli di oltre 18.000 ore di volontariato dedicati sia a pranzo sia a cena per 365 giorni all’anno. A questo proposito ringrazio personalmente, a nome di tutti gli Enti coinvolti in questo importante progetto, i 250 volontari – uomini, donne e giovani – che hanno scelto questo servizio fatto di impegno quotidiano, di tempo regalato, di belle relazioni di ascolto e di accoglienza con i nostri ospiti. E questo è il valore aggiunto della mensa di Casa Nazareth, che va oltre il dato numerico e le ‘fredde’ considerazioni statistiche”.