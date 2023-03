Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi presiederà nel santuario del Corpus Domini la messa nella Festa di santa Caterina de’ Vigri

In occasione della Festa di santa Caterina de’ Vigri, domani, giovedì 9 marzo, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, presiederà alle 18.30 nel santuario del Corpus Domini (via Tagliapietre, 23) una celebrazione eucaristica.

Alle 21.00 nella chiesa di San Luigi a Riale (via Donizetti, 3) si svolgerà l’incontro “Cantieri: operai o umarell?” nell’ambito della 49ª Giornata di solidarietà “Bologna-Iringa Chiese sorelle”. Interverranno don Davide Zangarini, “fidei donum” nella parrocchia di Mapanda, mons. Marco Bonfiglioli e Lucia Mazzola, referenti diocesani per il Sinodo.