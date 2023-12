Società: Alleanza contro la povertà, per i 10 anni domani un evento a Roma “tra storia, analisi e nuove sfide”

Compie 10 anni Alleanza contro la povertà in Italia, che raccoglie al suo interno 35 tra associazioni, sindacati e Ong che da sempre si occupano di lotta alla povertà. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia e i numeri della povertà, dal 2013 a oggi, ma soprattutto per ragionare, insieme a esperti e rappresentanti del mondo politico e accademico, sulle possibili strade da percorrere per affrontare un fenomeno sempre più strutturale, i cui numeri – come ha recentemente ricordato Istat, che sarà presente all’evento – sono in costante aumento da ormai diversi anni. “Dieci anni di Alleanza contro la povertà. Tra storia, analisi e nuove sfide” è il titolo dell’evento che si svolgerà a Roma domani, martedì 12 dicembre, presso la sede nazionale delle Acli, in Via Marcora 18-20, nella fasci oraria 9.30-13.

Non tanto una celebrazione, quanto “un momento di confronto, in cui condividere numeri, esperienze e soprattutto proposte – spiega Antonio Russo, portavoce di Alleanza –. Dalla fine del 2013, quando Alleanza contro la povertà è nata, fino ad oggi i numeri della povertà assoluta sono cresciuti costantemente. La gravità della situazione e il trend negativo di crescita dei livelli di povertà relativa e assoluta sono confermati dal Rapporto Istat e dal Rapporto Caritas, sui dati del 2022. Nel frattempo, si sono avvicendate, in questi 10 anni, ben cinque misure di contrasto: segno che una soluzione strutturale non si è ancora trovata, ma è quanto mai necessaria e urgente. A fronte di una povertà che si strutturalizza e rischia di cronicizzarsi, le vere assenti sono le politiche strutturali di contrasto alla povertà. Come Alleanza contro la povertà, non possiamo che assumerci la responsabilità di analisi approfondite e proposte concrete. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, promuovendo occasioni di confronto all’interno e all’esterno e producendo materiali e studi, come il volume ‘Sostegno ai poveri: quale riforma?’, appena pubblicato dal nostro Comitato scientifico (ed. Egea), che in questa occasione presenteremo”.

L’incontro di domani sarà quindi dedicato da un lato alla storia della povertà e dell’Alleanza, dall’altro all’analisi dei dati e della situazione attuale, anche attraverso la testimonianza e il racconto di alcune delle 35 organizzazioni che compongono l’Alleanza.

L’ultima parte sarà dedicata alle proposte che Alleanza contro la povertà ha elaborato in questi mesi, per rimettere al centro del dibattito e delle politiche la lotta alla povertà: “Parleremo di Italia, ma allargheremo lo sguardo anche all’Europa, grazie alla partecipazione del Commissario europeo Paolo Gentiloni – annuncia Russo -. Di fronte alle gravi crisi nazionali e internazionali che stiamo attraversando, non possiamo e non vogliamo abbassare la guardia”.

