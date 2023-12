Giovani: Cesi e Banca Agricola Popolare di Ragusa, gli oratori che avranno connessione Wi-Fi gratuita sono periferici ma fondamentali per il territorio

(Foto: Chiara Ippolito)

“Gli oratori che riceveranno la connessione Wi-Fi nell’ambito dell’apposito progetto realizzato da Banca agricola popolare di Ragusa, in collaborazione con la Conferenza episcopale siciliana, sono tutti oratori e strutture che non hanno finora potuto avvalersi del supporto di una rete internet, vuoi perché non ne abbiano avuto la possibilità economica, vuoi perché impedito dalle criticità territoriali”. A spiegarlo è don Gaetano Gulotta, responsabile per la Pastorale Giovani della Conferenza episcopale siciliana (Cesi). “La ‘perifericità’ è un altro dei criteri adottati: sono tutte strutture in cui il ruolo dell’oratorio è fondamentale sul territorio, per i ragazzi per le famiglie, non solo come luoghi di aggregazione e gioco, ma anche come spazi educativi o di formazione o di studio. È proprio quest’ultimo aspetto – aggiunge il sacerdote – che ha costituito l’ulteriore e fondamentale criterio: gli oratori individuati hanno una ‘strategia pastorale’, sono cioè già in atto esperienze formative che dalla connessione potrà trarre giovamento, forza, nuovo entusiasmo”.

Per Saverio Continella, amministratore delegato di Banca Agricola Popolare di Ragusa, donare a un oratorio per ciascuna delle diciotto diocesi di Sicilia della strumentazione per la connessione ad internet e almeno tre anni di accesso libero e gratuito è “un impegno concreto per sostenere il processo di digitalizzazione di aree non coperte che ci permette di essere così al fianco dei giovani e delle loro famiglie per un uso consapevole e responsabile delle tecnologie”.