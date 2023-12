Povertà: Csv Napoli, giovedì 14 dicembre un incontro per riflettere insieme su analisi e azioni di contrasto

Una riflessione, con particolare riferimento al territorio campano e partenopeo, su come sia cambiata la povertà negli ultimi anni e sul ruolo che il volontariato, anche mediante il supporto del sistema dei Csv, può avere per incidere in modo efficace sulle politiche pubbliche e sulla costruzione di strumenti concreti per il contrasto al fenomeno della povertà sociale ed educativa.

È questo il senso dell’incontro promosso da Csv Napoli (Centro di servizio al volontariato) per giovedì 14 dicembre, con inizio alle 16, presso la sala Capri del Centro congressi Tiempo (Centro direzionale di Napoli, Isola E/5)

L’evento, denominato “Povertà, emergenza diffusa: analisi dei dati e azioni di contrasto”, prende le mosse dal Rapporto povertà 2023 di Caritas italiana e intende stimolare un confronto aperto, nel tentativo di arginare la grave perdita di capitale umano, sociale, relazionale prodotta dall’aumento della povertà sul territorio italiano.

Interverranno Nicola Caprio (presidente Csv Napoli), Domenico Credendino (presidente Otc Campania Molise), Walter Nanni (responsabile dell’Ufficio Studi e ricerche di Caritas Italiana), Ciro Grassini (sociologo e coordinatore Dossier povertà Caritas Campania), suor Marisa Pitrella (direttore Caritas Napoli), Melicia Comberiati (portavoce Alleanza contro la povertà in Campania), Gennaro Izzo (dirigente Servizi sociali Comune di Castellammare di Stabia), Emilia Narciso (presidente Unicef Campania), Giovanna Minichiello (vicedirettore e referente Area Ricerca e Documentazione Csv Napoli), Sergio Colella (ideatore Sos Amici – Aiutiamoci tra noi). Conclude Chiara Tommasini (presidente Csvnet), modera Giovanna De Rosa (direttore Csv Napoli).

“Il volontariato è in prima linea nel contrasto alla povertà: questa è una occasione per conoscere il fenomeno, analizzarlo e immaginare azioni di contrasto con il supporto e il coordinamento di Csv Napoli. del resto, il senso più autentico del Natale è la solidarietà e la vicinanza concreta a chi è in difficoltà”, spiega il presidente Nicola Caprio

L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per presentare “My library” la nuova biblioteca digitale di Csv Napoli, che mette a frutto l’esperienza dei centri di servizio nel sistematizzare il patrimonio di conoscenze sul mondo del volontariato e del sociale e favorirne la diffusione alla collettività, grazie alle nuove tecnologie e al digitale. L’incontro si concluderà con un momento conviviale di solidarietà e lo scambio degli auguri in occasione delle prossime festività natalizie.

