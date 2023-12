Diocesi: Campobasso, domani sera incontro “Cuore aperto al mondo” per confrontarsi sulle condizioni di vita in Senegal

“Cuore aperto al mondo”. Questo il titolo dell’incontro in programma nella serata di domani, martedì 12 dicembre, a Campobasso. L’iniziativa, ospitata dalle 18 presso la sala “San Pietro Celestino V”, è promossa da arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Caritas diocesana-Area Mondialità e pace e dalla Pastorale Missionaria. Sarà l’occasione – viene spiegato in una nota – per confrontarsi sulle condizioni di vita ed opportunità del popolo senegalese, anche alla luce del fenomeno migratorio. Obiettivo dell’incontro riferire alla comunità locale sulla missione della Delegazione regionale Abruzzo-Molise in Senegal. La delegazione, composta da don Alberto Conti, Luigina Tartaglia, Stefania Menna, don Enzo Manes, Silvana Maglione, responsabili Area Mondialità, dai direttori di Caritas Senegal e da Federico Mazzarella, coordinatore regionale Africa occidentale ed orientale, di Caritas italiana, ha incontrato le autorità, le Caritas diocesane e parrocchiali per conoscere le realtà locali, nonché le difficoltà di vita delle popolazioni senegalesi. “Obiettivo della missione, al suo inizio, è – conclude la nota – toccare con mano realtà lontane e diverse, per creare, per giovani e donne, condizioni di sviluppo nel loro paese, coinvolgendo le comunità italiane, in un rinnovato spirito di fraternità”.

All’incontro, introdotto dall’amministratore apostolico, mons. GianCarlo Bregantini, interverranno il vicario generale don Antonio Arienzale e Silvana Maglione.

