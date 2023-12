Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “ricostruiamo la politica nel tempo della democrazia fragile”

“Ricostruiamo la politica nel tempo della democrazia fragile”. Lo affermato, mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, nel corso del tradizionale incontro con i sindaci della diocesi e i rappresentanti istituzionali, nella basilica minore cattedrale, della città delle terme. “Urge un cammino di liberazione – ha evidenziato -, per ricostruirla soprattutto in questo tempo, senz’altro complesso e complicato, in un’epoca definita post-moderna e da alcuni ormai post-umana, un’epoca di facili populismi e di sovranismi demagogici”. “Se alla politica compete la gestione del mondo e se la nostra politica è basata sulla democrazia – ha sottolineato -, allora è dalla democrazia che dipende la gestione del nostro mondo. La democrazia, purtroppo, cade sempre più frequentemente in una trappola che gradualmente la sta portando a trasformarsi in altro da sé, impedendo una gestione avveduta e lungimirante del mondo, ovvero lo scopo della politica”. La democrazia attuale, dimentica di essere un metodo mediante cui raggiungere lo scopo della buona politica, diventa sempre più un meccanismo fine a se stesso, che ha sempre meno a che fare con la vita reale e i problemi delle persone e che attiva sempre più logiche di potere e interessi meramente privati. Siamo nel tempo in cui, per usare una metafora, un malato sceglie per medico il personaggio che gli risulta più simpatico e rassicurante, ma che non sa nulla di medicina: inutile dire che il risultato è disastroso. La politica è in “trappola” – ha proseguito mons. Savino -, senz’altro, sia per gli elettori che per i politici eletti. Ecco allora un’amara constatazione: oggi la democrazia formale ha divorato la democrazia sostanziale. La democrazia reale è degenerata in populismo e se non si pone un argine a questo degrado, soprattutto da parte dei politici in carne e ossa, la democrazia si avvia a trasformarsi in “oclocrazia”. “Credo che la guarigione da questa situazione intrappolata della democrazia e della politica possa arrivare – ha concluso -, solo da una sinergia di forze, di tutte le forze sane della politica, della scienza, della cultura, delle religioni. Urgono formazione, informazione vera e non drogata e continui processi di coscientizzazione”.

