Diocesi: Molfetta, prorogata la scadenza per la presentazione degli elaborati per il Premio “don Tonino Bello”

La segreteria organizzativa della terza edizione del Premio letterario don Tonino Bello, sezioni poesia metafisico-civile e giornalismo di prossimità, comunica che la data ultima per la consegna degli elaborati è prorogata al 10 febbraio 2023, data ultima.

Il bando, aperto a poeti e a giornalisti iscritti all’Ordine è consultabile già dall’8 dicembre 2022 anche sul sito www.diocesimolfetta.it. Si può partecipare consegnando, attraverso l’apposito modulo, componimenti poetici inediti in lingua italiana, straniera o vernacolare (in questi ultimi due casi, solo se con traduzione a fronte) o articoli giornalistici scritti di massimo 5000 battute spazi inclusi, pubblicati su giornali web o cartacei nazionali e locali nell’anno solare 2022.

Due giurie di riconosciuti esperti in ambito poetico e giornalistico valuteranno gli scritti pervenuti nei mesi successivi e sabato 22 aprile 2023 si terrà la premiazione dei primi tre classificati di entrambe le sezioni: 500 euro 1° classificato; 300 euro 2° classificato; 200 euro 3° classificato; prevista anche la consegna di menzioni speciali ad altri testi meritevoli. La cerimonia conclusiva del Premio quest’anno rientrerà nel cartellone di eventi per celebrare il 30° anniversario del dies natalis di mons. Bello.