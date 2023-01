Giornali Fisc: Prato, mercoledì per “Thè di Toscana Oggi” mons. Nerbini e il giornalista Turrini ricordano La Pira

(Foto: Toscana Oggi Prato)

Il primo incontro dell’anno con i “Thè di Toscana Oggi” a Prato sarà nel segno di Giorgio La Pira e del suo amore per i giovani. Mercoledì 18 gennaio, alle 16, nell’antico complesso di San Domenico, saranno il vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini, e il giornalista Claudio Turrini a parlare del “sindaco santo”.

Entrambi cresciuti all’Opera per la Gioventù, condivideranno ricordi e storie personali legate a La Pira: Turrini è inoltre autore insieme a Giovanni Spinoso di una corposa pubblicazione dedicata all’ex sindaco di Firenze, mentre il vescovo Nerbini ha maturato la propria vocazione sacerdotale proprio come educatore all’interno dell’esperienza lapiriana ed è stato chiamato a tracciare un ricordo di quella esperienza.

Agli incontri dei “Thè di Toscana Oggi” tutti possono partecipare. Per farlo occorre essere abbonati al settimanale. Chi non lo fosse può sottoscrivere un abbonamento all’ingresso. Informazioni: prato@toscanaoggi.it oppure telefono 0574-878901.