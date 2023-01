Lavoro: oggi pomeriggio nella basilica di San Pietro l’inaugurazione della Scuola delle Arti e dei Mestieri

Questo pomeriggio, alle 17, nella Sala Capitolare della Basilica Vaticana, sarà inaugurata la Scuola delle Arti e dei Mestieri della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, promossa dalla Fabbrica di San Pietro in collaborazione con la Fondazione Fratelli tutti. All’incontro inaugurale, introdotto dal card. Mauro Gambetti, presidente della Fabbrica di San Pietro e presidente della Fondazione Fratelli tutti, prenderanno parte gli allievi selezionati per ciascuno dei tre corsi di indirizzo previsti per il primo anno didattico, rivolti rispettivamente a scalpellini e marmisti, a muratori stuccatori e decoratori, e a falegnami, nonché il corpo docente, composto dal personale dell’Ufficio Tecnico della Fabbrica di San Pietro, da docenti di Università italiane e straniere e da artigiani di comprovata esperienza. L’offerta formativa dei corsi sarà illustrata da padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti e direttore della Scuola, e da Assunta Di Sante, responsabile scientifico. Seguirà una visita guidata alla basilica vaticana. I percorsi formativi – si legge in una nota – avranno come obiettivi “la crescita professionale e umana dei giovani artigiani e lo sviluppo delle abilità manuali, con l’apprendimento storico-artistico, la conoscenza dei materiali impiegati e l’acquisizione di competenze tecniche e tecnologiche”. L’attività didattica prevede cicli di lezioni frontali, seminari, visite guidate e sopralluoghi di studio in diverse località italiane. Le lezioni teoriche si terranno nelle aule appositamente allestite nei locali del Palazzo della Canonica con il coordinamento di Stefano Attili, responsabile operativo della Scuola, mentre le attività di laboratorio saranno svolte nelle officine della Fabbrica di San Pietro, dove gli aspiranti artigiani avranno la possibilità di esercitarsi e operare a stretto contatto con le maestranze sanpietrine. Attraverso questa forma di apprendistato attivo e di trasmissione generazionale del sapere, gli allievi potranno immergersi nella vita della basilica vaticana, per conoscerne la spiritualità, i luoghi, le persone e l’organizzazione. I corsi dureranno 6 mesi con frequenza in presenza e obbligatoria. Per l’intera durata della Scuola gli alunni saranno ospitati presso la residenza “Villa Aurelia” dei Padri Dehoniani, situata nelle vicinanze della basilica. Li accompagnerà nelle dinamiche di gruppo, in qualità di tutor, Gloria Amaduzzi, che favorirà l’elaborazione personale attraverso la riflessività, l’ascolto e la condivisione, affinché l’esperienza permetta di instaurare relazioni autentiche e fraterne, in un clima in cui ognuno possa sentirsi accolto.