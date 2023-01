Settimana preghiera unità cristiani: per la prima volta le diocesi di Pesaro, Fano e Urbino propongono un unico programma di appuntamenti

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), quest’anno per la prima volta le diocesi di Pesaro, Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola e Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, appartenenti alla stessa metropolia, hanno deciso di proporre un unico programma di appuntamenti. Si inizia da Fano dove, mercoledì 18 gennaio, alle 19 presso la Casa giovani, si terrà l’incontro ecumenico per soli giovani con le delegazioni estere di differenti confessioni.

La sera successiva, a Pesaro, la cattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà dalle 21 la veglia ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani presieduta dall’arcivescovo Sandro Salvucci, con la partecipazione dei vescovi rumeni Josef Pal di Timisoara (cattolico) e Joan Bot di Lugoj (greco-cattolico), dell’ortodosso Alin Campean, consigliere-vicario del vescovo di Caransebes, e di rappresentanti delle comunità ortodosse e valdesi presenti sul territorio. Nel corso della veglia una coppia di evangelici ghanesi proporrà la propria testimonianza.

Ad Urbino, infine, martedì 24 gennaio, alle 21 in cattedrale, verrà rappresentata l’opera lirica contemporanea “I Dimenticati” – libretto di Elisabetta Righini e Felicia Bongiovanni, musiche di Stefano Bartolucci – che tratta i temi dell’ambiente e della giustizia sociale; ingresso libero.