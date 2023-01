Dialogo cattolici-ebrei: Padova, domani sera incontro online con il rabbino capo Adolfo Aharon Locci e il teologo evangelico Fulvio Ferrario

In occasione della XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, per la serata di domani, martedì 17 gennaio, l’Ufficio Ecumenismo e dialogo interreligioso della diocesi di Padova insieme al Consiglio delle Chiese cristiane e alla Comunità ebraica di Padova propongono un incontro dal titolo “Consolate, consolate il mio popolo (Is 40, 1-11)”, che riflette il tema della giornata. L’appuntamento si terrà dalle 20.45. in diretta streaming sul sito web della diocesi di Padova. Parteciperanno il rabbino capo di Padova, Adolfo Aharon Locci, e il teologo evangelico Fulvio Ferrario.