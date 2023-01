Diocesi: Foligno, stasera don Tononi alla festa dello sport per San Feliciano

Oggi, lunedì 16 gennaio, l’Ufficio pastorale per lo sport, tempo libero, turismo della diocesi di Foligno, in collaborazione con il gruppo di Foligno del Centro sportivo italiano, organizza l’annuale incontro delle società sportive in occasione della solennità del patrono e martire San Feliciano.

Il programma prevede alle 20.30 la benedizione e la partenza della fiaccola dalla sede del Foligno calcio, presso gli impianti sportivi di Corvia. Alle 21, l’arrivo a Foligno della fiaccola presso il santuario della Madonna del Pianto portata da diversi tedofori in rappresentanza delle società sportive e a seguire l’incontro di preghiera con tutti gli atleti presieduto dal vescovo Domenico Sorrentino.

Testimone speciale della serata don David Tononi, 36enne parroco di Norcia, ex capo ultras del Brescia. Don Davide si è fatto conoscere in questi anni anche per il suo stile inusuale. Ama infatti lo “spartan race”, cioè correre in percorsi che si usano per gli addestramenti militari, canta le canzoni di Vasco Rossi e diffonde il Vangelo su Facebook.