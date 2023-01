Dialogo cattolici-ebrei: Acqui, domani sera preghiera e riflessione con mons. Testore e il rabbino Momigliano

In occasione della XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, nella serata di domani, martedì 17 gennaio, si terrà online (su piattaforma Zoom) l’incontro dal titolo “Consolate, consolate il mio popolo (Is 40, 1-11)” con inizio alle 21. Sarà l’occasione per pregare e riflettere sul tema della giornata con il vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore, e il rabbino capo della Comunità ebraica di Genova, Giuseppe Momigliano. L’appuntamento potrà essere seguito anche sulla pagina Facebook dell’Azione Cattolica diocesana di Acqui.