Settimana preghiera unità cristiani: Nuoro, quest’anno celebrazioni nel segno della beata Maria Gabriella Sagheddu

Saranno nel segno di suor Maria Gabriella Sagheddu, di cui quest’anno ricorre il 40° anniversario della beatificazione, le celebrazioni previste a Nuoro per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dedicata al tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17). Centro degli appuntamenti saranno soprattutto le comunità parrocchiali di Beata Maria Gabriella di Nuoro e Santa Caterina d’Alessandria in Dorgali.

Tre, spiegano dalla diocesi, saranno le celebrazioni particolarmente significative in programma. Giovedì 19 gennaio, alle 18, il vescovo Antonello Mura presiederà a Nuoro la veglia ecumenica con la consegna delle reliquie della beata dorgalese. Sabato 21, alle 17.30, il vescovo celebrerà messa a Dorgali mentre padre Edmund Power, abate emerito della basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, a presiedere alle 17.30 la celebrazione eucaristica del 25 gennaio a Dorgali. La sera precedente, padre Power proporrà alle 18.30 nella parrocchia della Beata Maria Gabriella di Nuoro un momento di catechesi sull’ecumenismo.