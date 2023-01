Domenica della Parola: Pavia, al via oggi una lettura continua di alcuni testi della Sacra Scrittura in parrocchie e vicariati

Domenica 22 gennaio si celebra la Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco come occasione privilegiata per valorizzare in modo solenne il dono della Parola per la vita di ogni credente. Nella diocesi di Pavia, nella settimana che precede, da oggi a giovedì 19 gennaio si propone una lettura continua di alcuni testi della Sacra Scrittura (la seconda lettera di Paolo a Timoteo, la prima lettera di Pietro, la lettera di Giacomo e la prima lettera di Giovanni). Da quest’ultima lettera è tratta l’espressione “Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto” tema di questa Domenica della Parola. Le letture sono affidate alle singole parrocchie o ai vicariati.

Venerdì 20 gennaio alle ore 20,45 presso la Cappella Sacro Cuore, don Luca Pedroli, docente di Sacra Scrittura al Pontificio Istituto biblico di Roma, presenta “Giovanni e la sua pedagogia dei sensi”. A questo incontro si può assistere in presenza oppure in diretta sul canale YouTube della diocesi di Pavia.

Infine, domenica 22 gennaio si celebra la Domenica della Parola nella liturgia eucaristica domenicale.