Diocesi: Trapani, arriva a Valderice una comunità delle Suore della Carità di Namur

A Valderice una comunità delle Suore della Carità di Namur: si occuperanno di pastorale carceraria. Anche se manca ancora un tassello ai documenti burocratici necessari al loro inserimento concreto nel difficile settore della pastorale ai reclusi, la diocesi di Trapani ha già abbracciato le Suore attraverso un incontro di conoscenza e accoglienza voluto dal vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli. “La prima impressione – dice – è quella che abbiamo ricevuto un grande dono per i fratelli delle nostre due case per detenuti. Speriamo contribuisca a dare fiducia a tutti coloro che si occupano di queste istituzioni, personale di cui ci poniamo in rispettoso ascolto. È anche un dono del Padre celeste per la nostra Chiesa – aggiunge il vescovo – che vede allargarsi il suo orizzonte di universalità in modo concreto”.

La comunità, che si è insediata a Valderice, è formata da suor Domenica De Gori, psicologa e psicoterapeuta, e da suor Magdalene e suor Marie Jeanne, entrambe congolesi, di lingua francese. Suor Magdalene ha alle spalle un’esperienza di oltre 15 anni nel carcere, mentre Marie Jeanne dirigeva una loro scuola con 700 alunni.