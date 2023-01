Papa Francesco: “studiate bene quali sono le nuove povertà”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Camminare annunciando il Vangelo, testimoniando la vostra fede e prendendovi cura dei fratelli, specialmente delle nuove povertà del nostro tempo, come molti di voi hanno dimostrato in questo tempo di pandemia”. È l’invito finale del Papa ai rappresentanti della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, ricevuti oggi in un udienza. “Studiate bene quali sono le nuove povertà”, ha proseguito Francesco a braccio: “forse non lo sappiamo quali sono”. “La storia delle Confraternite ha in questo senso un grande patrimonio carismatico”, l’omaggio del Papa: “Non lasciate cadere questa eredità! Mantenete vivo il carisma del servizio e della missione, rispondendo con creatività e coraggio ai bisogni del nostro tempo. Evangelicità, ecclesialità e missione: queste, cari fratelli e sorelle, le tre parole che vi affido oggi. E vorrei concludere rinnovandovi l’invito ad essere missionari dell’amore e della tenerezza, missionari della misericordia di Dio, che sempre ci perdona, sempre ci aspetta, e ci ama tanto!”.