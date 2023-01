Papa Francesco: “la salute non è un lusso, è per tutti”. “Un mondo che non assiste chi non può permettersi le cure è cinico e non ha futuro”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La salute non è un lusso, è per tutti”. Con questo appello, ripetuto, il Papa ha concluso il suo discorso rivolto ai rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ricevuti oggi in udienza. “Spetta ad ogni Paese adoperarsi per ricercare le strategie e le risorse perché ad ogni essere umano sia garantito l’accesso alle cure e il diritto fondamentale alla salute”, l’appello di Francesco: “La salute non è un lusso! Un mondo che scarta gli ammalati, che non assiste chi non può permettersi le cure, è cinico e non ha futuro. La salute non è un lusso, è per tutti”. “Vi esorto a guardare sempre ai valori etici come riferimento indispensabile per le vostre professioni”, ha concluso il Papa rivolgendosi ai presenti: “I valori infatti, se ben assimilati e uniti al sapere scientifico e alle necessarie competenze, permettono di accompagnare nel migliore dei modi le persone che vi sono affidate”.