Diocesi: Crema, al via domani “Liberate la pace”. Un percorso di riflessione guidato da padre Maccalli

“Liberate la pace”. Questo il tema del percorso di riflessione guidato da padre Luigi Maccalli, il missionario della Società missioni africane (Sma) rapito in Niger da un gruppo jihadista nel 2018, che prenderà il via domani, a Crema, presso la parrocchia di San Giacomo. Al centro dell’incontro “La guerra vista con gli occhi delle vittime: ossia il dolore innocente”. Il ciclo proseguirà venerdì 17 febbraio, presso la parrocchia San Martino di Sergnano, con un appuntamento “Se non amate i vostri nemici cosa fate di straordinario?”. Il 17 marzo, sarà la parrocchia di Santa Maria Assunta di Ombriano ad ospitare “La preghiera del cuore: serve davvero pregare?”. Chiusura il 17 aprile, nella parrocchia di Santa Maria Maddalena in Montodine, con “Dimmi in che Dio credi e ti dirò chi sei…”. Il percorso di riflessione sulla pace viene proposto nel ricordo di chi è prigioniero a motivo della fede in Gesù.