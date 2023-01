Settimana preghiera unità cristiani: Campobasso, in programma tre appuntamenti con l’arcivescovo Bregantini e i pastori De Angelis e Ciccaglione

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dedicata quest’anno al tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), sono tre gli appuntamenti in programma nell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano. Mercoledì 18 gennaio, alle 19 presso la chiesa Sant’Antonio di Padova a Campobasso, si svolgerà la veglia di preghiera ecumenica presieduta da mons. Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano, con interventi del pastore Tonino Ciccaglione della Chiesa cristiana Nuovi Dentro e della pastora Assunta De Angelis della Chiesa Valdese. Per lunedì 23 gennaio, alle 19 presso la chiesa valdese (nei pressi della casa circondariale), è previsto l’incontro di preghiera ecumenico presieduto dalla pastora De Angelis con interventi di mons. Bregantini e del pastore Ciccaglione. La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si chiuderà mercoledì 25 gennaio con la preghiera ecumenica con i rappresentanti delle diverse Chiese. L’appuntamento, con inizio alle 19 nella chiesa cristiana Nuovi Dentro in contrada Colle delle Api, sarà presieduto dal pastore Ciccaglione; interverranno l’arcivescovo Bregantini e la pastora De Angelis.