Domenica della Parola: Alghero-Bosa, da mercoledì tre giorni di Lectio cursiva in diocesi

In preparazione alla Domenica della Parola di Dio, che si celebrerà il 22 gennaio, nella diocesi di Alghero-Bosa da mercoledì 18 a venerdì gennaio sono in programma tre appuntamenti della Lectio cursiva. “Quest’anno – viene spiegato in una nota –, dato il concomitante Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, sarà l’occasione per soffermarsi più attentamente sul cammino cristiano verso l’unità, anche con la partecipazione della Comunità ortodossa di Alghero che, guidata da padre Catalin Pavaloaia, si unirà alla Lectio per quello che sarà un vero momento ecumenico di ascolto della Parola di Dio”. “Saranno posti al centro del nostro ascolto – prosegue la nota – alcuni brani dell’epistolario paolino, anche a sottolineare la continuità tra la Lectio divina mensile tenuta dal vescovo Mauro Maria e quella cursiva; il tutto accompagnato da alcune meditazioni musicali del repertorio classico per violino e organo. In questo contesto celebrativo poi, dato il cammino annuale della Scuola della Parola sul Concilio Ecumenico Vaticano II, avremo modo anche di accostarci ad alcuni brevi passaggi del decreto Unitatis redintegratio, che ci offriranno la possibilità di ricordare ancora una volta l’invito conciliare all’unità”.

Si inizierà mercoledì 18, alle 18, con la lectio cursiva presso la parrocchia Abbaziale di Nostra Signora di Corte in Sindia; giovedì 19, l’appuntamento con la lectio cursiva è per le 18 presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate in Silanus. Infine, venerdì 20 Gennaio, sarà la chiesa della Misericordia in Alghero ad ospitare dalle 18.30 un momento ecumenico di ascolto della Parola di Dio.