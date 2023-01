Papa Francesco: “leggere tutti i giorni il Vangelo”

“È molto importante, la vicinanza al Vangelo: noi dobbiamo leggere tutti i giorni il Vangelo”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, che ricevendo in udienza ai rappresentanti delle Confraternite delle Diocesi d’Italia ha rinnovato l’invito ad “avere un vangelo tascabile, per portarlo con sé e leggere qualcosa durante la giornata”. “Il contatto fisico e spirituale con il Vangelo ti fa crescere il cuore”, ha proseguito Francesco sempre a braccio, auspicando che “le vostre antiche tradizioni liturgiche e devozionali siano animate da una vita spirituale reale, con fervore, e dall’impegno concreto nella carità”. “E non abbiate paura di aggiornarle in comunione con il cammino della Chiesa, perché possano essere un dono accessibile e comprensibile per tutti, nei contesti in cui vivete e operate, e uno stimolo ad avvicinarsi alla fede anche per i lontani”, la raccomandazione del Papa. Secondo Francesco, inoltre, “la storia delle Confraternite offre alla Chiesa un’esperienza secolare di sinodalità, che si esprime attraverso strumenti comunitari di formazione, di discernimento e di deliberazione, e attraverso un contatto vivo con la Chiesa locale, con i vescovi e con le diocesi”. “I vostri consigli e le vostre assemblee – come vi chiese l’amato Papa Benedetto XVI –, non si riducano mai a incontri puramente amministrativi o particolaristici”, l’altro monito: “Siano sempre e prima di tutto luoghi di ascolto di Dio e della Chiesa, e di dialogo fraterno, caratterizzato da un clima di preghiera e di carità sincera. Solo così potranno aiutarvi ad essere realtà vivaci e a trovare nuove vie di servizio e di evangelizzazione”.