Ucid: i vertici nazionali hanno incontrato il card. Zuppi

(Foto: Ucid)

Una delegazione dei vertici nazionali dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) ha incontrato sabato, a Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. A rappresentare l’associazione – che in Italia dal 1947 riunisce imprenditori e dirigenti d’azienda i quali ispirano la propria azione ai principi della Dottrina sociale della Chiesa – c’erano il presidente nazionale Gian Luca Galletti e i dirigenti nazionali Cristina Maldifassi (Lombardia, segretario generale), Giancarlo Abete (Lazio, past president), Stefania Brancaccio (Campania, vicepresidente delegato Movimento Donne), Davide Viziano (Liguria, vicepresidente vicario), Marcello Carli (Trentino-Alto Adige, vicepresidente), Aldo Fumagalli (Lombardia, consigliere di direttivo), Giovanni Facchini Martini (Lombardia, vicesegretario delegato Uniapac), Carlo Grassetti (Lazio, vicesegretario tesoriere), Benedetto Delle Site (Lazio, delegato Movimento Giovani), accompagnati dal consulente ecclesiastico nazionale, don Antonio Mastantuono.

L’Ucid, a livello nazionale, conta circa 4mila soci ed è articolata a livello territoriale in una ventina di Gruppi regionali e in un centinaio di Sezioni diocesane. L’Ucid nazionale fa parte dell’Uniapac, “International Christian Union of Business Executives”, che riunisce insieme le associazioni di imprenditori e dirigenti cristiani di una quarantina di Paesi di tutto il mondo.