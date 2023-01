Chiese orientali: mons. Gugerotti oggi ha iniziato il suo servizio di prefetto del Dicastero

(Foto: Dicastero per le Chiese orientali)

Questa mattina, lunedì 16 gennaio, mons. Claudio Gugerotti, arcivescovo titolare di Ravello, ha iniziato il suo servizio di prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Al suo arrivo negli Uffici è stato accolto dall’arcivescovo segretario Giorgio Demetrio Gallaro e dal sotto-segretario, con i quali si è intrattenuto brevemente prima di recarsi nella Sala riunioni ove ha incontrato il personale, rivolgendo alcune parole di saluto e di introduzione al lavoro che il Dicastero offre al Santo Padre per la vita delle Chiese orientali cattoliche.

Alle ore 12, presso il Salone di onore, alla presenza anche dei procuratori dei patriarchi e degli arcivescovi maggiori presso la Santa Sede, i rettori dei Collegi orientali in Urbe, alcuni superiori generali o locali degli Ordini orientali maschili e femminili presenti a Roma, il rettore del Pontificio Istituto orientale, i Consultori del Dicastero, è stato intonato il canto del Veni Creator Spiritus, quindi è stata data lettura della Lettera autografa del Santo Padre con la nomina a prefetto di mons. Gugerotti.

Quindi il prefetto ha emesso la professione di fede e prestato il giuramento di fedeltà, rivolgendo poi ai presenti un discorso di saluto, esprimendo anzitutto al Santo Padre i sentimenti di riconoscenza e filiale devozione.

Al termine, dopo la benedizione seguita dal canto dell’antifona mariana Alma Redemptoris Mater, il nuovo prefetto ha salutato le delegazioni convenute.