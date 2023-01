Salesiani: Ans, pubblicato il libro sulla beatificazione e canonizzazione di Artemide Zatti

La canonizzazione di Artemide Zatti, nella celebrazione presieduta da Papa Francesco il 9 ottobre scorso a piazza San Pietro, rivive in un libro bilingue, italiano e spagnolo (“Artemide Zatti. Santo salesiano amico dei poveri”, Edizione Sdb, pp. 136) che raccoglie discorsi e documenti relativi non solo a questo evento, ma anche alla beatificazione. Editorialmente il volume è curato da don Giuseppe Costa, co-portavoce della Congregazione Salesiana.

Il libro è soprattutto fotografico, con immagini di Gregorz Galazka e testi del rettor maggiore dei Salesiani di Don Bosco, don Ángel Fernández Artime. Vi vengono raccolti anche i discorsi e le omelie pontificie. Varie foto provengono dall’Archivio salesiano argentino, dall’Ans-Agenzia info salesiana e dal Vaticano. “Nel suo insieme è come trovarsi una documentazione dal valore storico che certamente può far conoscere meglio questa figura di santo infermiere e salesiano coadiutore. È, quest’ultima, una vocazione specifica salesiana alla quale teneva moltissimo lo stesso fondatore, San Giovanni Bosco”, si legge in una nota dell’Ans.

“Sant’Artemide Zatti – ha scritto in una lettera che accompagna il volume don Artime – ci ha riportati alla santità semplice, ma esigente dei salesiani impegnati nel lavoro quotidiano e ci ha fatto riscoprire aspetti della nostra storia forse troppo presto messi nel dimenticatoio. Papa Francesco più volte ha richiamato la nostra memoria ed attenzione alla Patagonia salesiana, autentico paradigma di fatica generosa e di donazione indiscussa a Dio e al prossimo”.