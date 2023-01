In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio sul tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), venerdì 20 gennaio alle 20.30 presso la chiesa di S. Maria Annunziata in Fidenza avrà luogo la celebrazione ecumenica presieduta dal vescovo diocesano, mons. Ovidio Vezzoli. I canti saranno affidati al coro diretto dal maestro Daniele Pettorazzi.