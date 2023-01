Vescovi Sicilia: a metà ottobre l’Assemblea ecclesiale regionale

(Foto: Conferenza episcopale siciliana)

È programmata per il 13 e 14 ottobre 2023 l’Assemblea ecclesiale regionale, tappa significativa del cammino sinodale delle Chiese in Sicilia. Nel corso della sessione invernale di lavoro della Conferenza episcopale siciliana mons. Guglielmo Giombanco e mons. Cesare Di Pietro hanno proposto i contenuti e il metodo con cui dovranno svolgersi i lavori. “Centro dell’assemblea – viene spiegato nel comunicato finale diffuso oggi – dovrà essere il confronto nei gruppi sinodali costituiti da vescovi, presbiteri, diaconi, consacrati e laici aiutati da una griglia di domande. Ogni diocesi avvierà la fase di preparazione nel prossimo tempo pasquale con tematiche comuni. Presto si riunirà una commissione per elaborare le linee operative”.

I presuli sono poi stati aggiornati sui ministeri istituiti del Lettorato e dell’Accolitato alla luce del Motu Proprio Spiritus Domini di Papa Francesco e quello del catechista istituito con il Motu proprio “Antiquum ministerium”. Mons. Giuseppe La Placa ha fornito i dati regionali: complessivamente nelle 18 diocesi operano 291 lettori (di cui otto donne) e 604 accoliti istituiti (di cui quattro donne). Mons. Rosario Gisana ha “espresso la necessità di ripensare, come Chiese di Sicilia, criteri e percorsi comuni per un adeguato discernimento sui candidati ai ministeri istituiti: il senso di comunità (dimensione ecclesiale); individuare i soggetti di tale discernimento; la maturazione umana dei candidati. Poi ha esplicitato gli elementi identitari dei tre ministeri e delineato i modi e i tempi della formazione”.

Tra gli altri temi affrontati dai vescovi la situazione dei Tribunali ecclesiastici della Regione, il percorso del Centro Madre del Buon Pastore per la formazione permanente del clero per l’anno 2023, l’attività della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”, l’avvio della causa di beatificazione di fra’ Gregorio (Matteo) La Grua. Oltre ad assegnare la delega per il Laicato a mons. Salvatore Rumeo, vescovo eletto di Noto (sarà consacrato sabato 18 marzo), i vescovi – conclude il comunicato – “hanno apprezzato l’iniziativa del ‘Movimento per la vita’ di Palermo circa la realizzazione di un Hospice perinatale e pediatrico e auspicano che il servizio sanitario nell’Isola si rafforzi, soprattutto nelle aree interne e nelle isole minori perché ad ogni persona sia garantito il diritto alla salute, come sottolineato dal Presidente della Repubblica nel messaggio augurale di fine anno”.