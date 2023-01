Domenica della Parola: Cei, diffuso il sussidio per la celebrazione. Mons. Baturi, “l’ascolto educa il cuore alla relazione”

Una serie di proposte per la preghiera e la meditazione sul tema: Parola di Dio e missione. La offre il sussidio Cei, diffuso oggi, per la celebrazione della Domenica della Parola, che ricorre il 22 gennaio. “La Chiesa in ascolto è la Chiesa missionaria: proiettata verso il mondo, desiderosa di crescere nella fede, interessata a ogni uomo e donna, attenta soprattutto a quanti abitano loro malgrado le periferie esistenziali – scrive nella prefazione il Segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi -. L’ascolto della Parola di Dio educa il cuore ad entrare in relazione profonda con le persone e con gli eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le Scritture e la vita concreta. È questa la strada che le nostre Chiese intendono percorrere insieme, nella fedeltà al Vangelo e nel servizio ai fratelli”.

Il sussidio vede la collaborazione stretta tra vari uffici della Cei. Anzi, proprio il tema della missione ha consentito quest’anno la partecipazione per la prima volta dell’Ufficio nazionale per la Cooperazione missionaria tra le Chiese, insieme con gli ormai tradizionali Ufficio Catechistico nazionale, Ufficio Liturgico nazionale, Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e Ufficio nazionale per i Beni Culturali rcclesiastici e l’Edilizia di Culto. I testi, i commenti e le immagini sono stati scelti con cura in base alle competenze di ciascun Ufficio per favorire la preghiera e la riflessione. “La Parola che il Padre ha rivolto all’umanità nel Figlio risuona ancora: possa questo strumento favorire nelle comunità e nelle famiglie quell’esercizio interiore di ascolto, da cui ha origine non solo la fede, ma anche la speranza e la carità”, conclude Baturi.