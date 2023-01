Rosario Livatino: Siracusa, domani incontro su “Giustizia umana e Misericordia: un incontro possibile” e mostra “Sub Tutela Dei”

“Giustizia umana e Misericordia: un incontro possibile”. Questo il tema dell’incontro in programma domani, venerdì 13 gennaio, alle 17.30 nell’aula di Corte d’Assise al Tribunale di Siracusa. Sarà un’occasione per parlare della figura del giudice Rosario Livatino, ucciso a 38 anni, e per presentare la mostra “Sub Tutela Dei” sul beato che sarà visitabile da domani al 20 gennaio, dalle 9 alle ore 14 al Tribunale, e dal 21 al 26 gennaio presso la basilica santuario Madonna delle Lacrime dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L’incontro di domani pomeriggio, viene spiegato in una nota dell’arcidiocesi, sarà introdotto da Maria Cristina Alicata, presidente della Libera associazione forense (Laf) Sicilia, e da Ottavio Palazzolo, presidente della sezione di Siracusa dell’Unione giuristi cattolici italiani (Ugci). Interverranno Paolo Tosoni, avvocato del Foro di Milano e curatore della mostra sul beato Livatino, e Andrea Palmieri, sostituto procuratore a Siracusa.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio per la Pastorale penitenziaria dell’arcidiocesi di Siracusa in collaborazione con l’Istituto superiore di Scienze religiose “San Metodio”, Caritas e Centro di solidarietà Compagnie delle Opere.